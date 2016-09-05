South Pop Isla Cristina, más que un festival

En septiembre todavía hay festivales con carteles atractivos, que sirven para cerrar la temporada por todo lo alto. Quizá uno de los más interesantes sea el South Pop Isla Cristina que del 9 al 11 de septiembre abre sus puertas en Isla Cristina (Huelva).

El principal hecho diferencial de este evento es su localización, en un agradable entorno a pocos kilómetros de Portugal. Ello contribuye a que su filosofía sea un poco distinta a los demás. Todo está a mano, nunca hay prisas y la gastronomía y el panorama natural se alían para que la experiencia sea muy gratificante.

Además, este año el festival cuenta con un cartel muy competitivo en el que encontramos a dos de los grupos más cotizados del indie español, León Benavente y Neuman, a una banda de probada valía en directo, Novedades Carminha, a la cuota foránea con Exsonvaldes, al interés de la nueva propuesta de Hola a Todo el Mundo, al baile hedonista de Meneo y a propuestas emergentes con un enorme crédito como Papaya, Viva Suecia, El Imperio del Perro o King Cayman.

Por supuesto, el South Pop Isla Cristina 2016 cuenta con el apoyo de Radio 3.