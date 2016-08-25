El directo inédito de "Sunshine Woman" de Led Zeppelin

Led Zeppelin ha anunciado el lanzamiento de una nueva edición de las BBC Sessions para el próximo 16 de Septiembre. Esta reedición ha sido remasterizada por Jimmy Page y contiene 8 canciones extra que ven la luz por primera vez. Radio 3 te adelanta uno de esos temas titulado "Sunshine Woman".

Tres de las ocho canciones han sido recuperadas de una sesión perdida de Abril de 1969, que había alcanzado un estatus casi mítico entre los fans.

BBC Sessions se publicó originalmente en 1997 y contenía canciones grabadas para la radio pública británica entre 1969 y 1971. Según declaraciones de Jimmy Page a la revista Guitar World, "Las sesiones de la BBC demuestran al detalle lo orgánico que era el grupo. Led Zeppelin era una banda que cambiaba cosas sustancialmente cada vez que tocábamos...Cada vez sonábamos mas conjuntados hasta el punto de la telepatía".

John Paul Jones recordó en la publicación Wall of sound; "Habíamos estado tocando un montón en la época en la que se hicieron esas grabaciones. Los álbumes eran siempre el punto de partida de la música, partíamos desde allí y lo expandíamos en la carretera. Salimos directamente de gira a los estudios de la BBC".

Robert Plant recordaba en Mojo, "Todo era bastante pintoresco. La cortesía de la audiencia, los técnicos revolviendo, las introducciones de los locutores. Como si un momento especial estuviera a punto de ocurrir"