Radio 3 en Pirineos Sur 2016

25 años recorriendo musicalmente todo el mundo con músicas y culturas provenientes de los cinco continentes con una programación excelente y ediciones monográficas dedicadas a los creadores de diversos países, regiones y movimientos musicales.

Un lugar idílico, el Valle de Tena, por el que han pasados en estos años figuras emblemáticas de la música, a los que este año volveremos a ver subidos al escenario flotante del lago de Lanuza o a la carpa de Sallent de Gállego. En esta edición tan especial, Pirineos Sur ha querido dar una vuelta al mundo a través de la música.

Para esta celebración Pirineos Sur contará con algunos artistas que ha han pasado por el Festival y que llenaron los escenarios, actuaciones míticas como la del marfileño ALPHA BLONDY, cuyo concierto retransmitiremos en directo el 23 de Julio en un programa especial en directo que comenzará a las 22.00 con la actuación del británico de origen caribeño MAD PROFESSOR.

O el emotivo arranque del Festival con un homenaje a Paco de Lucía de la mano de DUQUENDE y la actuación de SONGHAI, esa unión mítica entre los CARMONA (parte de Ketama) y TOUMANI DIABATÉ.

Pero no sólo volveremos a ver a estas figuras emblemáticas, como es habitual en Pirineos Sur, tendremos oportunidad de conocer a nombres emergentes y nuevas figuras de la World Music.