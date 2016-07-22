Radio 3 en Pirineos Sur 2016
- Este sábado 23 de julio a partir de las 22.00h
- El festival celebra su 25º aniversario. ¡Escúchalo en directo!
25 años recorriendo musicalmente todo el mundo con músicas y culturas provenientes de los cinco continentes con una programación excelente y ediciones monográficas dedicadas a los creadores de diversos países, regiones y movimientos musicales.
Un lugar idílico, el Valle de Tena, por el que han pasados en estos años figuras emblemáticas de la música, a los que este año volveremos a ver subidos al escenario flotante del lago de Lanuza o a la carpa de Sallent de Gállego. En esta edición tan especial, Pirineos Sur ha querido dar una vuelta al mundo a través de la música.
Para esta celebración Pirineos Sur contará con algunos artistas que ha han pasado por el Festival y que llenaron los escenarios, actuaciones míticas como la del marfileño ALPHA BLONDY, cuyo concierto retransmitiremos en directo el 23 de Julio en un programa especial en directo que comenzará a las 22.00 con la actuación del británico de origen caribeño MAD PROFESSOR.
O el emotivo arranque del Festival con un homenaje a Paco de Lucía de la mano de DUQUENDE y la actuación de SONGHAI, esa unión mítica entre los CARMONA (parte de Ketama) y TOUMANI DIABATÉ.
Pero no sólo volveremos a ver a estas figuras emblemáticas, como es habitual en Pirineos Sur, tendremos oportunidad de conocer a nombres emergentes y nuevas figuras de la World Music.
Programación diurna
La programación diurna de Pirineos Sur sigue ocupando cada vez más espacio incorporando este año una nueva sección “Color Café”, que tomando como título el de una famosa composición de Serge Gainsbourg, y precisamente a la hora del café, a las 17h, permitirá poder disfrutar de una música más serena, para escuchar tranquilamente en un ambiente íntimo durante tres días del Festival.
La intensa programación de “Días de Sur” llenará el pueblo de Sallent de Gállego de conciertos para las familias, talleres, cine, videoarte y exposiciones y por supuesto, los coloridos mercados del Mundo, lugar de encuentro para hacer amigos y disfrutar de los días intensos que ofrece el Festival Pirineos Sur.
¡Feliz 25 aniversario Pirineos Sur!