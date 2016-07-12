'Reggae for Freedom', del 13 al 20 de agosto en Rototom Sunsplash

‘Reggae for Freedom’ es el lema bajo el que se celebra este año el Rototom Sunsplash. Conciertos, música, talleres y actividades para todas las edades llenarán Benicàssim del 13 al 20 de agosto.

Una nueva edición con un objetivo: servir como puente entre Europa y Jamaica a través del mejor reggae. Los mejores de las escena son los que abarrotan el cartel del Rototom Sunsplash con cabezas de cartel como Manu Chao, que actuará por primera vez en la historia del festival, o Damian Marley, que regresa a Benicàssim después del gran concierto que ofreció en exclusiva europea en 2013.

Cartel oficial de Rototom Sunsplash 2016

Leyendas de la música jamaicana que comparten espacio con jóvenes artistas del género. Así, este año estarán artistas absolutamente consolidados como Tiken Jah Fakoly, Freddie McGregor acompañado por dos de sus hijos Stephen ‘Di Genius’ McGregor y Daniel ‘Chino’ McGregor; Marcia Griffiths, Max Romeo, The Congos o Pablo Moses. También estará Morgan Heritage, Grammy al Mejor Álbum de Reggae 2016 o los jamaicanos Inner Circle.

En cuanto a los jóvenes talentos, estarán este año Kabaka Pyramid, Jah9, Assassin aka Agent Sasco, Alborosie, Raphael, Sud Sound System, Dub Inc o los británicos Gentleman’s Dub Club.

Para que vayas preparándote para todo lo que hará vibrar Benicàssim del 13 al 20 de agosto, échale una escucha a la previa especial de 'Alma de León' que encuentras a continuación.

Alma de león Alma de león - Monográfico Especial Rototom 2016 - 10/07/16 rne audio

Puedes consultar el line up completo en la página web de Rototom.