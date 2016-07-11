Zahara estrena el videoclip de "Caída libre" en Radio 3
- Ya puedes ver a la artista jienense bailando junto a muchas otras 'Zaharas'
- La idea, edición y realización del vídeo son de la propia Zahara
La cita era el 31 de julio y las indicaciones "bailar y pasarlo bien con Zahara" para el videoclip de "Caída libre".
“Nos tenéis que decir talla de ropa y número de calzado. Aquí os proporcionamos el ‘outfit’ y os maquillaremos”. De la peluca rubia no avisaron pero… no quedaba tan mal, ¿no?
En los camerinos, ensayaron un par de veces o tres la puesta en escena y con esas, veinticinco chicas y cuatro chicos -entre músicos, cantantes, actrices, periodistas, bloguers y demás- acudieron a la llamada de Zahara. Porque si ella te dice ven, lo dejas todo.
El escenario fue el de la sala Joy Eslava de Madrid. Desde las nueve de la mañana y durante más de doce horas, grupos de cinco o seis ‘Zaharas’ iban desfilando por delante de la cámara al ritmo de una pequeña coreografía que había inventado la propia cantautora.
Ella misma iba diciendo lo que debían hacer. Tenía claro cada movimiento y cada plano, no en vano, la idea era suya y la edición. Y también la realización junto a Guillermo Guerrero.
El resultado es una visión muy divertida de la historia de una canción que habla de su particular encuentro con Yola Berrocal, quien también estaba invitada a la fiesta pero no pudo acudir. El vídeo está dedicado a ella y a Marta Gon, amiga de Zahara.
Premio para el que ponga cara a cada una de las ‘rubias’. Habrá que ver el vídeo unas cuantas veces.
Enlaces relacionados:
- Primer teaser del videoclip de "Caída libre" de Zahara
- Segundo teaser del videoclip de "Caída libre" de Zahara
- Zahara en Los conciertos de Radio 3
- Entrevista a Zahara en Como lo oyes en 2009