Sigue el FIB en directo en Radio 3
- Desde este jueves a partir de las 22.00, lo mejor en directo
- Escucha los conciertos de The Coral, Echo and the Bunnymen, Band of Skulls y Mac Demarco entre otros.
- Anni B Sweet, Hidrogenesse, Neuman o Chucho pasarán por el escenario Radio 3
- Sigue los resúmenes especiales sábado y domingo a partir de las 13.00
Sol, playa y cuatro días de conciertos desde la tarde al amanecer. No podemos llevarte ni el mar ni el calor, pero la música te la vamos a hacer sentir como si estuvieras en directo.
Cumplimos a nuestra cita y queremos que lo hagas con nosotros. Un año más, Radio 3 acude al Festival Internacional de Bènicassim para acercarte en directo los mejores conciertos.
Desde este jueves 14 y hasta el domingo 17, a partir de las 22.00, sigue nuestra programación especial para escuchar los conciertos de The Coral, Echo and the Bunnymen, Band of Skulls, Mac Demarco, Bloc Party, La Habitación Roja, El Guincho, Neuman, Rat Boy, Fidlar, The 1975 y muchos más a lo largo de más de 14 horas de retransmisiones en directo.
Además, los momentos más especiales y todo lo que se escape al directo, sonará el sábado y el domingo desde las 13.00 en sendos resúmenes.
Escenario Radio 3
Un año más, la programación del FIB guarda un espacio para Radio 3 en un escenario por el que pasarán Anni B Sweet, Aries, Juventud Juché, Hidrogenesse, Baywaves, Soledad Vélez, Neuman, Doble Pletina o Chucho entre muchos.
En definitiva, lo mejor del panorama nacional en directo en un escenario que, por supuesto, escucharás en nuestra programación especial.
El gran momento de Iseo
El sábado 16 de julio será el gran momento de Iseo en el FIB. La ganadora de Proyecto Demo 2016, el concurso de maquetas de Radio 3 y el FIB, se subirá al escenario del Festival Internacional de Bènicassim para disfrutar de el premio que disputó con los zaragozanos My Expansive Awareness y los gallegos Aula11.
De jueves a domingo, sintoniza, descárganos en el app exclusiva o date el gustazo de escucharlo en HQ en la TDT y sigue el FIB más cerca que nunca.