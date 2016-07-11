Sigue el FIB en directo en Radio 3

Sol, playa y cuatro días de conciertos desde la tarde al amanecer. No podemos llevarte ni el mar ni el calor, pero la música te la vamos a hacer sentir como si estuvieras en directo.

Cumplimos a nuestra cita y queremos que lo hagas con nosotros. Un año más, Radio 3 acude al Festival Internacional de Bènicassim para acercarte en directo los mejores conciertos.

Desde este jueves 14 y hasta el domingo 17, a partir de las 22.00, sigue nuestra programación especial para escuchar los conciertos de The Coral, Echo and the Bunnymen, Band of Skulls, Mac Demarco, Bloc Party, La Habitación Roja, El Guincho, Neuman, Rat Boy, Fidlar, The 1975 y muchos más a lo largo de más de 14 horas de retransmisiones en directo.

Además, los momentos más especiales y todo lo que se escape al directo, sonará el sábado y el domingo desde las 13.00 en sendos resúmenes.

Escenario Radio 3 Un año más, la programación del FIB guarda un espacio para Radio 3 en un escenario por el que pasarán Anni B Sweet, Aries, Juventud Juché, Hidrogenesse, Baywaves, Soledad Vélez, Neuman, Doble Pletina o Chucho entre muchos. En definitiva, lo mejor del panorama nacional en directo en un escenario que, por supuesto, escucharás en nuestra programación especial.