Segundo teaser de "Caída libre" de Zahara

La Joy Eslava de Madrid fue el escenario que estuvo presenciando, durante más de doce horas, cómo decenas de clones de Zahara daban rienda suelta a... su capacidad de pasarlo bien.

La convocatoria de la jienense se conviertió en una fiesta bajo la bola de espejos al ritmo de "Caída libre". Hay de todo: actrices, cantantes, periodistas, bloguers, músicos... "¿No pasastéis vergüenza?". "No, cero de vergüenza".

Advertimos: una vez que veáis el vídeo completo el próximo lunes 11 de julio en la web de Radio 3, vais a querer poneros la peluca rubia, los shorts y la 'cami' de 'Yola mola 1000'. La coreografía es fácil... o no.