Te ofrecemos los mejores conciertos del festival Cruïlla

Este fin de semana, entre el 8 y el 10 de julio, el Festival Cruïlla Barcelona vuelve con una nueva edición para llenar la capital catalana de las más destacadas bandas nacionales e internacionales. Una séptima edición a la que acude Radio 3 para ofrecerte en directo algunos de los mejores directos.

Será en las noches del viernes 8 y el sábado 9 de julio a partir de las 22.00 h. En la primera jornada de Cruïlla en Radio 3 podrás escuchar la delicadeza de Damien Rice en un atardecer en el Parc del Fórum, el sabor a Nueva Orleans de Ramon Mirabet, la fiesta de Crystal Fighters.

En la tarde-noche del sábado será el turno del rock'n'soul de Alabama Shakes con la frontwoman más apasionada del momento, la intensidad de uno de los supergrupos del panorama nacional con Egon Soda, la unión de Euskadi y Nueva Orleans en la propuesta de Fermin Muguruza y el fin de fiesta asegurado que siempre firman Love of Lesbian.

Más de ocho horas de retransmisión repartidas entre las noches del viernes y el sábado para que le saques todo el sabor al Cruïlla a través de la radio. Solo de una, Radio 3.