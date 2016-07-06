Zahara avanza cómo será el videoclip de "Caída libre"

"Bonica, tengo una petición que hacerte". Zahara escribió esto y el 31 de mayo una treintena de chicas y un par de chicos ataviados con una peluca rubia y ropa deportiva bailaban -o hacían lo que podían- una coreografía que se había inventado ella misma para la grabación del vídeo de "Caída Libre".

La canción cuenta la historia de la cantautora con ‘su rubia’ en un viaje en el que conocieron a Yola Berrocal. Ella -Yola Berrocal- finalmente no pudo participar pero está muy presente en las camisetas de todas las ‘Zaharas’ que aparecen en el vídeo

Podrás ver el videoclip completo este lunes 11 de julio en la web de Radio 3. Antes, te iremos dando más pistas... ¿Reconoces todas las caras?