Radio 3: Lo mejor del 27 de junio al 3 de julio

Radio 3 vuelve al Vida Festival, la cita festivalera inaugural del verano. Te hemos acercado los mejores conciertos con la plana mayor del festival: Wilco, Kula Shaker, Unknown Mortal Orchestra, Manel...Lo puedes volver a escuchar en nuestros podcast desdicados a los Festivales.

Coordenadas Coordenadas - Orgullo y memoria - 29/06/16 rne audio

En Radio 3 hemos celebrado también la semana del Orgullo LGTB. En Coordenadas Amnistía internacional nos ha ayudado a hacer una foto de la intolerancia y castigo en el mundo. También hemos hablamos de "Al Margen de la Naturaleza", un ensayo de Victor Mora sobre la perscución de la homosexualidad en el franquismo.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Juan Habichuela - 01/07/16 Escuchar audio

El guitarrista granadino Juan Carmona, conocido artísticamente como Juan 'Habichuela', ha muerto este jueves en Madrid a los 83 años. Duendeando ha recordado este fin de semana al guitarrista. Recuperamos aquí su intervención en Hoy empieza todo.

180 grados 180 grados - Danzad, Danzad - 01/07/16 rne audio

Este viernes nos subimos a la pista de baile en 180 grados, con muchas ganas de echar el resto y con una selección musical que tiene mucho que ver con el próximo capítulo de Cahitos de Hierro y Cromo guionizado por Julio Ródenas, dedicado a las coreografías.