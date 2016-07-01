Radio 3: Lo mejor del 27 de junio al 3 de julio
Radio 3 vuelve al Vida Festival, la cita festivalera inaugural del verano. Te hemos acercado los mejores conciertos con la plana mayor del festival: Wilco, Kula Shaker, Unknown Mortal Orchestra, Manel...Lo puedes volver a escuchar en nuestros podcast desdicados a los Festivales.
En Radio 3 hemos celebrado también la semana del Orgullo LGTB. En Coordenadas Amnistía internacional nos ha ayudado a hacer una foto de la intolerancia y castigo en el mundo. También hemos hablamos de "Al Margen de la Naturaleza", un ensayo de Victor Mora sobre la perscución de la homosexualidad en el franquismo.
El guitarrista granadino Juan Carmona, conocido artísticamente como Juan 'Habichuela', ha muerto este jueves en Madrid a los 83 años. Duendeando ha recordado este fin de semana al guitarrista. Recuperamos aquí su intervención en Hoy empieza todo.
Este viernes nos subimos a la pista de baile en 180 grados, con muchas ganas de echar el resto y con una selección musical que tiene mucho que ver con el próximo capítulo de Cahitos de Hierro y Cromo guionizado por Julio Ródenas, dedicado a las coreografías.