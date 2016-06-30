Resurrection Fest 2016, once años de metal, hardcore y punk en Galicia

Los días 7, 8 y 9 de julio se celebra en la localidad costera de Viveiro (Lugo) el Resurrection Fest, cita anual imperdible para los amantes de la música hardcore, rock duro, punk y metal.

El festival gallego celebra este año su 11ª edición y cuenta con The Offspring, Volbeat, Iron Maiden o Bad Religion como cabezas de cartel.

Cartel del Resurrection Fest 2016

El Resurrection Fest en Radio 3 Radio 3 es el medio oficial del Resurrection Fest, que espera reunir a unas 80.000 personas en tres días, lo que le convierte en uno de los festivales de referencia en Europa dentro de su género. Para que vayan creciendo tus ganas de 'Resu', aquí tienes un repaso a lo mejor del cartel de este año, en una hora de radio en El vuelo del Fénix. El vuelo del Fénix El vuelo del Fénix - Previa XI Resurrection Fest - 23/06/16 rne audio En Bandera Negra de Radio 3 Extra hablamos con Iván Méndez, director del festival. Bandera negra Bandera Negra - Resurrection Fest 2016 - 23/06/2016 rne audio