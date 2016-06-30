Resurrection Fest 2016, once años de metal, hardcore y punk en Galicia
- La XI edición del festival se celebra los días 7, 8 y 9 de julio en Viveiro (Lugo)
- En el cartel destacan Volbeat, Iron Maiden, Bad Religion o The Offspring
- Consigue un abono doble para el festival este viernes en Hoy empieza todo
Los días 7, 8 y 9 de julio se celebra en la localidad costera de Viveiro (Lugo) el Resurrection Fest, cita anual imperdible para los amantes de la música hardcore, rock duro, punk y metal.
El festival gallego celebra este año su 11ª edición y cuenta con The Offspring, Volbeat, Iron Maiden o Bad Religion como cabezas de cartel.
El Resurrection Fest en Radio 3
Radio 3 es el medio oficial del Resurrection Fest, que espera reunir a unas 80.000 personas en tres días, lo que le convierte en uno de los festivales de referencia en Europa dentro de su género.
Para que vayan creciendo tus ganas de 'Resu', aquí tienes un repaso a lo mejor del cartel de este año, en una hora de radio en El vuelo del Fénix.
En Bandera Negra de Radio 3 Extra hablamos con Iván Méndez, director del festival.
Te invitamos al Resurrection Fest 2016
Si todavía no tienes tu abono para el Resurrection Fest, ¡te invitamos! Este viernes 1 de julio en Hoy empieza todo con Ángel Carmona (de 7 a 9 de la mañana) tenemos preparado un Gritar Hero para repartir abonos para el festival.
Nosotros ponemos la música, tú los gritos. Un abono doble irá para el mejor. ¡Anímate y participa!