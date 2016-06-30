De Genesis al Mundo Real en Radio 3

A partir del domingo 3 de julio a las 15 horas, Videodrome comienza la emisión de una serie de 9 episodios sobre Peter Gabriel.

Desde los inicios de Genesis, grupo formado por unos adolescentes en el Charterhouse School de Surrey, hasta el músico total de la actualidad. Sus álbumes de estudio, Bandas Sonoras, el sello Real World, para la difusión de las músicas del mundo; y su compromiso con la lucha contra la opresión y la injusticia.

Gabriel, fundador del WOMAD (Mundo de Música, Artes y Danza), pionero en la grabación digital y en el uso de instrumentos como el Sampler Fairlight CMI o el Gated Drum; Uno de los primeros en la fusión cultural y el uso de ritmos e instrumentos interpretados por músicos de todas partes del mundo.

Músico desde su infancia, cuando su madre le enseñó a tocar el clarinete, es uno de los más influyentes en la actualidad y con el que han colaborado o colaboran Robert Fripp (King Crimson), L.Shankar, Youssou N’Dour, Sinéad O’Connor, Kate Bush, Manu Katché, Stewart Copeland (Police), Jim Kerr (Simple Minds), Phil Collins…por citar algunos.

Primera entrega Ya puedes escuchar el primer capítulo de esta saga, con fecha en julio de 1976. Gabriel, con el productor Bob Ezrin y la colaboración de músicos como Robert Fripp y Tony Levin de King Crimson, comienza la grabación en Toronto de su primer trabajo en solitario, que acabaría llamándose PETER GABRIEL I. Videodrome Videodrome - De Génesis al mundo real... (1ª entrega) - 03/07/16 rne audio

Segunda entrega Entre noviembre de 1977 y febrero del 78, Gabriel grabó su segundo álbum, que se pondría a la venta en junio del 78 sin título, como el anterior y los dos siguientes, pero con nuevo productor, Robert Fripp, que ya había colaborado como músico en el primero. Videodrome Videodrome - De Génesis al mundo real...(2ª entrega) - 10/07/16 rne audio

Tercera entrega En mayo de 1980 salió a la venta el tercer álbum de Peter Gabriel, grabado en su granja de Ashcombe House y mezclado en los Estudios Townhouse de Londres, con la producción de Steve Lillywhite. Videodrome Videodrome - De Génesis al mundo real... (3ª entrega) - 17/07/16 rne audio

Cuarta entrega En 1981, Gabriel comenzó a grabar en Ashcombe House su cuarto álbum de estudio, el primero íntegramente digital y el primero con el uso del sampler Fairlight CMI serie I. Videodrome Videodrome - De Génesis al mundo real... (4ª entrega) - 24/07/16 rne audio

Quinta entrega En mayo de 1986 apareció el 5º álbum de estudio de Peter Gabriel, el primero con título, SO, y el primero grabado y mezclado íntegramente en el pequeño estudio que el músico posee en el granero de su granja, Ashcome House, en las afueras de Bath. Videodrome Videodrome - De Génesis al mundo real ... (5ª entrega) - 31/07/16 rne audio

Sexta entrega En 1984, Peter Gabriel escribió su primera Banda Sonora… BIRDY de Alan Parker, con temas originales y adaptaciones instrumentales de canciones publicadas hasta el momento. Videodrome Videodrome - De Génesis al mundo real... (6ª entrega) - 07/08/16 rne audio