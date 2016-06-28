Siente la experiencia Vida Festival en Radio3

Vida Festival. Año III. Radio3 vuelve a un festival que en tres años ha alcanzado la posición de cita clave en el verano. ¿El secreto? Entre otros, ofrecer mucho más que un cartel con letras mayúsculas.

Vida aprovechó el enclave entre el mar y la montaña de Villanova i la Geltru para dar utilidad a esas horas que de inicio estaban más desaprovechadas... conciertos cerca de la playa por la mañana y en una zona boscosa a primeras horas de la tarde... Para finalmente dejarse llevar por los escenarios principales cuando llega la noche. Unos escenarios por los que ya han pasado M Ward, Lana del Rey, Andrew Bird, Rufus Wainwright o Father John Misty.

Festivales VIDA 2015 - Father John Misty rne audio

Desde las 22.00, Radio3 estará emitiendo este viernes y sábado la plana mayor del festival: Wilco, Kula Shaker, Unknown Mortal Orchestra, Manel...

Harán que puedas sentir el Vida a pleno pulmón. Bosque incluído.