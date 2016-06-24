Radio3verano

Llega el verano. Calor, sol, viajes, cultura y música. Mucha música. Para este verano tenemos novedades, como Esto es otra cosa, espacios sobre poesía en internet, Metaverso, programas solo de vinilos o sobre el mundo actual, Generación Gallina, H3O, Última Conexión, bandas sonoras, La Noche Americana….

Y por supuesto estaremos en los mejores festivales para llevarte los mejores conciertos allí donde estés. Nos ponemos en marcha y no paramos. De escenario en escenario todo el verano.

Radio 3 es la única emisora en la que puedes escuchar programas de pop alternativo, de flamenco, de rap, de heavy, country, rock, jazz, soul, electrónica, indie, dance, músicas latinas. La única emisora en la que no escuchas siempre la misma canción.

Radio 3 es la única emisora con programas sobre cómics, videojuegos, ecología, activismo social, literatura, experimentación, ficción…apoyando la cultura y la creatividad.

Una emisora también con contenidos de vídeo y multimedia en Radio3 Extra. Radio 3 es innovación, con Radio 3 HQ y su sonido deslumbrante a través de nuestro canal en la tele y con nuestra aplicación exclusiva para móviles que te permite compartir todos nuestros espacios y escucharnos dónde y cuándo quieras.

Pasa el verano con Radio 3, porque eres Radio 3. Y ya sabes que eres lo que escuchas.