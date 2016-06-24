Radio 3: Lo mejor de la semana del 20 al 26 de junio

Esta semena hemos estrenado Carreteras Infinitas, lo nuevo de Sidonie. Fue en el Día Europeo de la Música, fecha de su lanzamiento oficial que aprovechamos para escuchar algunos de los himnos sobre los que gira y a los que rinde homenaje y nos paramos, por supuesto, en algunos de los momentos clave de la historia de Sidonie.

Siglo 21 Siglo 21 - Sigur Ros - 22/06/16 rne audio

Sigur Ros presentaron en Siglo 21 una nueva canción: Ovedur, que ha servido de banda sonora a un happening artístico con el que han ofrecido 24 horas de video-streaming mostrando el paisaje de Islandia.

Disco grande Disco grande - Os Resentidos: "Cuidado con las manos que luego van al pan" - 22/06/16 rne audio

Anton Reixa habló con Julio Ruiz sobre el retorno por todo lo alto de Os Resentidos treinta años después. Se cumplen tres décadas de Fai un sol de carallo. El 2 de marzo en el Teatro Principal de Ourense tuvo lugar el concierto y rápido ha llegado el CD + DVD en el que la banda reformada (aparte de Reixa, Losada, Soto, que son los de toda la vida, hay cuatro miembros más) tiene el refuerzo de A Lira Big Band de Ribadavia que, con sus vientos, dice nuestro protagonista que han colaborado a darle a esas canciones históricas más alguna nueva-nueva y alguna otra "prestada" un cierto "toque balcánico".