Futuro Terror estrenan el videoclip de "Parálisis del sueño"

El punk sigue vivo. Futuro Terror tienen nuevo disco. Se titula Su nombre real es otro y lo publicó a finales de mayo el sello barcelonés BCore.

Futuro Terror son tres y vienen de Alicante. Llamaron la atención en 2014 con su LP debut, homónimo y editado con el extinto sello asturiano Discos Humeantes (ahora Humo), responsable de haber lanzado los primeros dsicos de Fantasmage, Chiquita y Chatarra, Fasenouva o Pablo Und Destruktion.

Su regreso se produce en 2016 con 13 nuevas canciones entre las que está "Parálisis del sueño", de la que hoy estrenamos el videoclip. Está grabado, editado y dirigido por Madera Films (Marta Busquets) aprovechando una actuación de Futuro Terror en la Sala Sidecar de Barcelona el pasado 10 de junio.

Videoclips Radio 3 Futuro Terror - Parálisis del sueño rtve play

El vídeo trata de captar lo que son Futuro Terror, con su sonido crudo y grabado en directo (tal y como hicieron este segundo álbum). La canción, según José Pazos, cantante del grupo, trata sobre lo siguiente:

"Esta canción va sobre la parálisis del sueño que es una movida bastante chunga que le da a la peña cuando duerme y se despierta a medias y se queda inmóvil ahí pasándolo peor que en un mitin de Ciudadanos. Nuestro anterior batera, Joan, sufría ataques de estos de vez en cuando. Hay una teoría que relaciona la parálisis del sueño con las abducciones extraterrestres porque hay muchas personas que, además de quedarse paralizadas, ven figuras que se les acercan... "

¡Terrorífico!