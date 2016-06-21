Estrenamos el videoclip de Milk It para "Sktchch"
- La banda madrileña vuelve con dos nuevas canciones
- Escúchalas en el Capitán Demo de esta semana
Milk It están de vuelta. La banda madrileña regresa con dos nuevas canciones que han reunido en un EP titulado Sktchch/Savvy.
Los dos temas se grabaron en el Estudio B de Madrid, con Bernardo Calvo, y los estrenamos en el arranque del Capitán Demo de esta semana.
Aquí tienes ahora el videoclip de "Sktchch", que nos explica la banda con sus propias palabras:
“SKTCHCH trata sobre la sensación de estar trabajando en un proyecto que te motiva y ver cómo a tu alrededor todo parece dirigírtelo hacia lugares que no te interesan. Es el reflejo de estar en un grupo de música, donde tu trabajo y tu imagen participan del juego de estar expuestos permanentemente esperando a que hagas “lo que tienes que hacer”. Esto es lo que eres, esto no. Pues esto es MILK IT”.
Milk It es un cuarteto formado en Madrid en 2012. Debutaron en 2013 con el EP Crooked smile. En 2014 publicaron You heard that? y después llegó un split compartido con The Bards titulado Everybody is happy.
Ahora llega la hora de haberle un hueco a Sktchch/Savvy, lo último de Paul (batería y coros), Lion (guitarra solista y coros), Rick (bajo) y Frankie (guitarra rítmica y voz). ¡Esto es Milk It!