Cuenta atrás para la quinta edición de MULAFEST
- 24, 25 y 26 de junio, MULAFEST celebra su quinta edición en Ifema Madrid
- Pional, C. Tangana, Matthew Herbert, Kelela o SBTRKT están entre sus principales bazas
Comienza la cuenta atrás para la quinta edición de uno de los festivales madrileños de referencia, el MULAFEST. Del viernes 24 al domingo 26, IFEMA Madrid acogerá esta nueva cita con la cultura más underground.
Con una propuesta musical ecléctica, el escenario principal de MULAFEST conseguirá entre las noches de viernes y sábado, convertir la Feria de Madrid en una pista de baile. Lo hará con la propuesta de house de Pional y el nuevo rap de C. Tangana, además de la presencia a los platos de The Orb o Matthew Herbert. También estarán presentes el nuevo soul y R&B de Troyboi, Kelela o John Grvy, y los grandes nombres de la electrónica como son Odesza, SBTRKT o Klangkarussell. Sleaford Mods y Beardyman completan la programación para estas dos noches.
Así quedan los horarios para las dos jornadas musicales en el escenario principal:
- VIERNES 24 JUNIO
20:30 – 22:00 IIFA STOMP: Midival Punditz feat. Karsh Kale And musicians
22:00 – 23:00 Beardyman
23:00 – 00:00 Kelela
00:15 – 01:45 The Orb Live
02:00 – 03:30 Odesza
03:45 – 04:45 Pional Live
04:45 – 06:00 Klangkarussell DJ Set
- SÁBADO 25 JUNIO
20:00 – 22:00 Matthew Herbert DJ
22:15 – 23:30 C. Tangana
23:45 – 01:00 Sleaford Mods
01:15 – 02:30 SBTRKT
02:50 – 04:15 IIFA STOMP: Nucleya
04:30 – 06:00 Troyboi
Además la vocación intercultural de MULAFEST da un paso más con la confirmación de India como país invitado. A través de este vínculo llega al cartel la fusión de tradición y sintetizadores de Midival Punditz feat. Karsh Kaler, la propuesta infecciosa del sello Raghu Dixit Project, las sesiones exóticas de B.R.E.E.D, y la tradicional innovación a los platos de Nucleya.
Todavía puedes conseguir tus abonos y entradas para viernes, sábado o domingo, con acceso al recinto de sol a sol, de viernes a sábado de las 18:00 h. hasta las 06:00h., y el domingo de 12:00 a 00:00.