Cuenta atrás para la quinta edición de MULAFEST

Comienza la cuenta atrás para la quinta edición de uno de los festivales madrileños de referencia, el MULAFEST. Del viernes 24 al domingo 26, IFEMA Madrid acogerá esta nueva cita con la cultura más underground.

Con una propuesta musical ecléctica, el escenario principal de MULAFEST conseguirá entre las noches de viernes y sábado, convertir la Feria de Madrid en una pista de baile. Lo hará con la propuesta de house de Pional y el nuevo rap de C. Tangana, además de la presencia a los platos de The Orb o Matthew Herbert. También estarán presentes el nuevo soul y R&B de Troyboi, Kelela o John Grvy, y los grandes nombres de la electrónica como son Odesza, SBTRKT o Klangkarussell. Sleaford Mods y Beardyman completan la programación para estas dos noches.

Así quedan los horarios para las dos jornadas musicales en el escenario principal:

VIERNES 24 JUNIO

20:30 – 22:00 IIFA STOMP: Midival Punditz feat. Karsh Kale And musicians

22:00 – 23:00 Beardyman

23:00 – 00:00 Kelela

00:15 – 01:45 The Orb Live

02:00 – 03:30 Odesza

03:45 – 04:45 Pional Live

04:45 – 06:00 Klangkarussell DJ Set

SÁBADO 25 JUNIO

20:00 – 22:00 Matthew Herbert DJ

22:15 – 23:30 C. Tangana

23:45 – 01:00 Sleaford Mods

01:15 – 02:30 SBTRKT

02:50 – 04:15 IIFA STOMP: Nucleya

04:30 – 06:00 Troyboi

Además la vocación intercultural de MULAFEST da un paso más con la confirmación de India como país invitado. A través de este vínculo llega al cartel la fusión de tradición y sintetizadores de Midival Punditz feat. Karsh Kaler, la propuesta infecciosa del sello Raghu Dixit Project, las sesiones exóticas de B.R.E.E.D, y la tradicional innovación a los platos de Nucleya.

Todavía puedes conseguir tus abonos y entradas para viernes, sábado o domingo, con acceso al recinto de sol a sol, de viernes a sábado de las 18:00 h. hasta las 06:00h., y el domingo de 12:00 a 00:00.