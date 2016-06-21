'Carreteras Infinitas' hacia el Día de la Música
- Hablamos con Sidonie sobre su nuevo trabajo
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En 180 Grados estrenamos Carreteras Infinitas, el avance del nuevo disco de Sidonie -el octavo del trío de Barcelona- que se publicará después de verano. Se trata de un homenaje o, mejor, una declaración de amor al pop nacional que ellos veneran y que tanto les ha influido.
Y se lo dedican a Lori Meyers, a Jaime Urrutia, a Bunbury, a Serrat, a Nino Bravo, a Love Of Lesbian, a La habitación Roja, a Los Pekenikes, a Los ‘Angeles... Y “a tantos grupos con enorme talento que, sin aliento ya, perdieron un día las fuerzas y decidieron apearse en alguna de las cunetas de estas infinitas carreteras”.
Todo eso es lo que recorre, en cuatro minutos y medio, Carreteras Infinitas, un himno pop que va más allá de lo que ha hecho Sidonie hasta ahora. Un acto de generosa admiración hacia todo lo que a ellos les sigue manteniendo en pie de guerra.
Por eso, este martes 21 de junio, el Día de La Música, es el elegido para que todos caminemos por esa ruta que ellos han trazado. Lo haremos a lo largo de nuestra hora y alrededor de muchas de las canciones sobre las que gira ‘Carreteras Infinitas’, junto a sus tres responsables, Marc, Axel y Jesús: Sidonie.