En 180 Grados estrenamos Carreteras Infinitas, el avance del nuevo disco de Sidonie -el octavo del trío de Barcelona- que se publicará después de verano. Se trata de un homenaje o, mejor, una declaración de amor al pop nacional que ellos veneran y que tanto les ha influido.

180 grados 180 Grados - Sidonie - 20/06/16 rne audio

Y se lo dedican a Lori Meyers, a Jaime Urrutia, a Bunbury, a Serrat, a Nino Bravo, a Love Of Lesbian, a La habitación Roja, a Los Pekenikes, a Los ‘Angeles... Y “a tantos grupos con enorme talento que, sin aliento ya, perdieron un día las fuerzas y decidieron apearse en alguna de las cunetas de estas infinitas carreteras”.

Todo eso es lo que recorre, en cuatro minutos y medio, Carreteras Infinitas, un himno pop que va más allá de lo que ha hecho Sidonie hasta ahora. Un acto de generosa admiración hacia todo lo que a ellos les sigue manteniendo en pie de guerra.

180 grados 180 Grados - 'Carreteras Infinitas' hacia el Día de la Música - 21/06/16 rne audio

Por eso, este martes 21 de junio, el Día de La Música, es el elegido para que todos caminemos por esa ruta que ellos han trazado. Lo haremos a lo largo de nuestra hora y alrededor de muchas de las canciones sobre las que gira ‘Carreteras Infinitas’, junto a sus tres responsables, Marc, Axel y Jesús: Sidonie.