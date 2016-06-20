POP CAAC, conciertos para las noches de verano en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Sevilla estrena este viernes un nuevo ciclo de conciertos al aire libre. Será en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo bajo el título POP CAAC y con claro carácter pop independiente. Se celebrará entre los meses de junio y julio y las entradas van desdelos 2 (Nudozurdo o Joe Crepúsculo) hasta los 15 euros (Javiera Mena, Delorentos o Amatria, entre otros, podrán verse desde 7€).

En cuanto a la programación, destaca la presencia de propuestas latinoamericanas como Jorge Drexler y Javiera Mena, junto a nombres tan conocidos del panorama nacional como Juan Perro, Coque Malla y Manel. También estarán en esta primera edición de POP CAAC La Habitación Roja, Nudozurdo, Amatria, Papa Topo, Viva Suecia o Los Ganglios.

A continuación os dejamos el cartel completo.