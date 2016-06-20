POP CAAC, conciertos para las noches de verano en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

  • Serán en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo durante junio y julio
  • Las entradas van de los 2 a los 15€
Sevilla inaugura ciclo de conciertos para el verano
RTVE.es

Sevilla estrena este viernes un nuevo ciclo de conciertos al aire libre. Será en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo bajo el título POP CAAC y con claro carácter pop independiente. Se celebrará entre los meses de junio y julio y las entradas van desdelos 2 (Nudozurdo o Joe Crepúsculo) hasta los 15 euros (Javiera Mena, Delorentos o Amatria, entre otros, podrán verse desde 7€).

En cuanto a la programación, destaca la presencia de propuestas latinoamericanas como Jorge Drexler y Javiera Mena, junto a nombres tan conocidos del panorama nacional como Juan Perro, Coque Malla y Manel. También estarán en esta primera edición de POP CAAC La Habitación Roja, Nudozurdo, Amatria, Papa Topo, Viva Suecia o Los Ganglios.

A continuación os dejamos el cartel completo.

Cartel con la programación de junio y julio en Pop CAAC

Cartel con la programación de junio y julio en Pop CAACRadio 3