Radio 3: Lo mejor de la semana de 13 al 19 de junio

Como siempre, con Radio 3 has posido vivir el Sónar 2016 como si hubieras estado allí. Siglo 21 ha emitido en directo el jueves y el viernes, y también hemos podido disfrutar de ediciones especiales de los programas Lapsus, El Laberinto de Henry Saiz, Mediterráneo y El Gran Quilombo.

Te hemos ofrecido en videostreaming algunos de los mejores conciertos y un vídeo-resumen diario de la actualidad del festival en Radio 3 Extra. Lo puedes volver a ver pinchando aquí.

Disco grande Disco Grande - Maika Makovski, eres la única - 16/06/16 rne audio

Maika Makovski acompañada por dos miembros del Brossa Quartet hizo un miniconcierto para Disco grande en el que tocó seis de las canciones de la decena que está incluida en su nuevo disco Chinook wind.

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Puedes volver a ver la final de Proyecto Demo 2016. My Expansive Awareness, Aula 11 e Iseo han sido los tres grupos finalistas en el concurso bandas emergentes que, cada año, ponen en marcha Radio 3 y el Festival Internacional de Benicàssim.