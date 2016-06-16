I Don't Wanna Learn, el vídeo de Los Chicos en Radio 3

Por primera vez en sus más de 15 años de existencia, Los Chicos se han animado a hacer un videoclip para presentar su nuevo disco, Rockpile of Shit, un vídeo que estrena Radio 3, coeditado por Dirty Water Records y Folc Records.

Este sexto trabajo llega tras su cuarta gira australiana y lo presentan con nueva formación con la llegada del bajista Casanova, junto al frontman Rafa Suñén, las guitarras a cargo de los gemelos Gerardo y Antonio Urchaga y Ral García a la batería.

El resultado del videoclip es un claro homenaje a las películas de teenagers, de institutos, con sus nerds, sus empollones, sus tipos malos, sus animadoras y ese tipo de personajes que todos hemos visto en este tipo de películas. Ha sido dirigido por Óscar Martínez y Ruth Garreta y grabado en el Colegio Público Eugenio Perojo de Liérganes (Cantabria).