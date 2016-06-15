Sónar 2016: Escenario Sónar Dome en directo. Horarios de los conciertos
- Sigue todos los conciertos y sesiones de este escenario
- 16, 17 y 18 de junio en videostreaming en la web de Radio 3
RADIO 3
Aquí tienes los conciertos que podrás seguir en videostreaming en nuestra web desde el Escenario Sónar Dome. Son conciertos y sesiones dentro de la programación oficial del festival Sónar 2016 y programados por la Red Bull Music Academy. Sigue los conciertos en vídeo y en directo entrando en rtve.es/sonar
Jueves 16 de junio
- 13.00 - 14.15 Lil Jabba
- 14.20 - 15.30 Lemonick
- 15.35 - 16.25 John Grvy
- 16.30 - 17.30 Kasper Marott
- 17.40 - 18.30 Sevdaliza
- 18.40 - 19.40 Jamie Woon
- 19.50 - 20.50 Insanlar
- 21.00 - 22.00 Tuff City Kids
Viernes 17 de junio
- 13.00 - 13.45 Sobrenadar
- 13.50 - 14.45 Jack Wasfaster
- 14.50 - 15.35 Silkersoft
- 15.40 - 16.25 Sapphire Slows
- 16.30 - 17.15 Hiele
- 17.20 - 18.15 Pulsinger Irl
- 18.20 - 19.10 Jacob Korn
- 19.20 - 20.20 Underground Resistance
- 20.30 - 22.00 Gerd Janson
Sábado 18 de junio
- 13.00 - 13.45 Malard
- 13.50 - 14.45 Talktome
- 14.50 - 15.35 Astrolith
- 15.40 - 16.25 Homesick
- 16.30 - 17.25 Sassy J
- 1730 - 18.15 Lafawndah
- 18.20 - 19.10 Drippin
- 19.20 - 20.20 Club Cheval
- 20.30 - 22.00 Magic Mountain High