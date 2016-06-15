Sónar 2016: Escenario Sónar Dome en directo. Horarios de los conciertos

Aquí tienes los conciertos que podrás seguir en videostreaming en nuestra web desde el Escenario Sónar Dome. Son conciertos y sesiones dentro de la programación oficial del festival Sónar 2016 y programados por la Red Bull Music Academy. Sigue los conciertos en vídeo y en directo entrando en rtve.es/sonar

Jueves 16 de junio 13.00 - 14.15 Lil Jabba

14.20 - 15.30 Lemonick

15.35 - 16.25 John Grvy

16.30 - 17.30 Kasper Marott

17.40 - 18.30 Sevdaliza

18.40 - 19.40 Jamie Woon

19.50 - 20.50 Insanlar

21.00 - 22.00 Tuff City Kids

Viernes 17 de junio 13.00 - 13.45 Sobrenadar

13.50 - 14.45 Jack Wasfaster

14.50 - 15.35 Silkersoft

15.40 - 16.25 Sapphire Slows

16.30 - 17.15 Hiele

17.20 - 18.15 Pulsinger Irl

18.20 - 19.10 Jacob Korn

19.20 - 20.20 Underground Resistance

20.30 - 22.00 Gerd Janson