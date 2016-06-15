Sónar 2016: Escenario Sónar Dome en directo. Horarios de los conciertos

  • Sigue todos los conciertos y sesiones de este escenario
  • 16, 17 y 18 de junio en videostreaming en la web de Radio 3
Escenario Sónar Dome
RADIO 3

Aquí tienes los conciertos que podrás seguir en videostreaming en nuestra web desde el Escenario Sónar Dome. Son conciertos y sesiones dentro de la programación oficial del festival Sónar 2016 y programados por la Red Bull Music Academy. Sigue los conciertos en vídeo y en directo entrando en rtve.es/sonar

Jueves 16 de junio

  • 13.00 - 14.15 Lil Jabba
  • 14.20 - 15.30 Lemonick
  • 15.35 - 16.25 John Grvy
  • 16.30 - 17.30 Kasper Marott
  • 17.40 - 18.30 Sevdaliza
  • 18.40 - 19.40 Jamie Woon
  • 19.50 - 20.50 Insanlar
  • 21.00 - 22.00 Tuff City Kids

Viernes 17 de junio

  • 13.00 - 13.45 Sobrenadar
  • 13.50 - 14.45 Jack Wasfaster
  • 14.50 - 15.35 Silkersoft
  • 15.40 - 16.25 Sapphire Slows
  • 16.30 - 17.15 Hiele
  • 17.20 - 18.15 Pulsinger Irl
  • 18.20 - 19.10 Jacob Korn
  • 19.20 - 20.20 Underground Resistance
  • 20.30 - 22.00 Gerd Janson

Sábado 18 de junio

  • 13.00 - 13.45 Malard
  • 13.50 - 14.45 Talktome
  • 14.50 - 15.35 Astrolith
  • 15.40 - 16.25 Homesick
  • 16.30 - 17.25 Sassy J
  • 1730 - 18.15 Lafawndah
  • 18.20 - 19.10 Drippin
  • 19.20 - 20.20 Club Cheval
  • 20.30 - 22.00 Magic Mountain High