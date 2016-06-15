Sónar +D 2016 en directo: Horarios de las conferencias
- Sigue las mejores conferencias de la feria tecnológica del festival
- 16 y 17 de junio en videostreaming en la web de Radio 3
Aquí tienes los horarios de las conferencias que te ofrecemos en videostreaming durante la feria tecnológica Sónar +D en Barcelona. Síguelos en vídeo y en directo en nuestra web entrando en rtve.es/sonar
Jueves 16 de junio
10.30 - 11.15 Spotify presents Discover Weekly & Taste Profiles
11.30 - 12.15 Curating the curators. Jeff Smith (BBC)
12.30 - 13.15 RMIT presenta COP ART: Vigilancia, arte y la nueva ética de los datos. Kate Crawford
14.30 - 15.30 Behind the Show. Kode9 & Lawrence Lek: The Notel
19.15 - 20.00 Jean-Michel Jarre: Pionero de la fusión entre imagen y sonido
Viernes 17 de junio
11.30 - 12.15 Curious voxels: How Minicraft is creating cultural spaces por play and learning
12.30 - 13.15 Art with Data: Google Data Arts and Domestic Data Streamers
13.30 - 14.15 Lab / Stage / Gallery: Inside United Visual Artists
15.30 - 16.15 The visual side of raster-noton