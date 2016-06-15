Sónar +D 2016 en directo: Horarios de las conferencias

Aquí tienes los horarios de las conferencias que te ofrecemos en videostreaming durante la feria tecnológica Sónar +D en Barcelona. Síguelos en vídeo y en directo en nuestra web entrando en rtve.es/sonar

Jueves 16 de junio 10.30 - 11.15 Spotify presents Discover Weekly & Taste Profiles 11.30 - 12.15 Curating the curators. Jeff Smith (BBC) 12.30 - 13.15 RMIT presenta COP ART: Vigilancia, arte y la nueva ética de los datos. Kate Crawford 14.30 - 15.30 Behind the Show. Kode9 & Lawrence Lek: The Notel 19.15 - 20.00 Jean-Michel Jarre: Pionero de la fusión entre imagen y sonido