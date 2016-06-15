Bunbury, Molotov, Amaral o The Undertones, protagonistas del cartel de PortAmérica 2016

El Festival PortAmérica regresa a Porto do Molle los días 15 y el 16 de julio. Y lo hará con Bunbury, Molotov, Amaral, Love of Lesbian, The Undertones yFM Belfast encabezando el cartel de su quinta edición. También estarán Izal, León Benavente, Nortec Collective presents: Bostich and Fussible, Talisco, Pony Bravo, Myles Sanko, Furious Monkey House, Sonido Gallo Negro, Leiden, Amaro Ferreiro, Retrovisor, Eme Dj y Elyella Djs.

La gastronomía será otra de las grandes protagonistas del festival. Un nutrido grupo de chefs con amplia representación gallega y reconocido prestigio: Estrellas Michelin y Soles Repsol, comisionados por Pepe Solla, se encargarán de la parte culinaria de PortAmérica.

Os dejamos con un resumen de la edición de 2015 conducido por Ángel Carmona.