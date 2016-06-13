Radio 3 en el Sónar

Del 16 al 19 de junio Barcelona se convierte en el epicentro mundial de la música avanzada y vanguardista y de las tecnologías más innovadoras gracias al Sónar. En su edición número 23, por sus escenarios desfilarán grandes padrinos de la música electrónica, como son New Order, Jean-Michel Jarre o Richie Hawtin, y propuestas prometedoras, como las de Flume, Kaytranada o Santigold.

Todo ello, complementado con la programación de Sónar+D, la cita con los proyectos tecnológicos más deslumbrantes.

Como siempre, con Radio 3 podrás vivirlo como si estuvieras allí. Siglo 21 estará emitiendo en directo el jueves y el viernes, y también podrás escuchar ediciones especiales de los programas Lapsus, El Laberinto de Henry Saiz, Mediterráneo y El Gran Quilombo.

Si estás en el Sónar, pásete por el stand de Radio3Radio 3

Para que tu experiencia sea todavía más redonda, en la web de Radio 3 podrás presenciar en videostreaming algunos de los mejores conciertos. Además, para no perder detalle, podrás ver un vídeo-resumen diario de la actualidad del festival en Radio 3 Extra.