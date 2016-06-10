Premiere en 'Disco grande' con Maika Makovski

Siempre he sido fan de Maika. Desde aquella primera vez que coincidiendo con un festival Lemon Pop le pedí que se viniera al estudio de RNE en Murcia. El remate a aquel "encantado de conocerte" fue una versión de The Stooges que el otro día recuperé para alegría de sus seguidores de ahora. Eran sus tiempos de autogestión y autoedición esperando que alguien se diera cuenta del potencial que tenía su propuesta.

Quiero hacer referencia a otra actuación demoledora. Las Live Sessions de Lleida a donde acudí a hacer programa especial. Saltando del piano a la guitarra dejó a todo el personal asistente con la boca abierta.

Ultima muestra de su talla. La fiesta de Radio 3 el día de los museos en el Reina Sofía. Maika se dejó "fichar" para mi hora y avanzó parte de lo que venía...que es ese disco de viaje y de latidos poderosos que ya está aquí y que se llama Chinook wind y que sale justo este viernes.

Y aquí llega la convocatoria. Este jueves 16 en el estudio Música 3 de RNE en Prado del Rey a la hora de Disco Grande os espero (apúntate escribiendo a discogrande@rtve.es) para disfrutar del directo a toda banda de Maika Makovski. Canciones como "I want to cry", "Not in love" o Canada" presagian lo mejor.