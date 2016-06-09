Te retamos al Grand Slam de Radio 3

Desde Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona te retamos a ser el ganador de un Grand Slam único. Están en juego 4 abonos dobles para los festivales más potentes de este verano, apunta los nombre porque el único requisito será que vayas y nos lo cuentes: Vida Festival, BBK Bilbao Live, FIB y Sonorama.

Carteles del VIDA y el BBK, ¿a quién te mueres por ver?Radio 3

Para participar, comparte un vídeo en las redes sociales demostrando que eres capaz de jugar y ganar este Grand Slam tan especial con el hastag #GrandSlamRadio3.

Julio y agosto fetén en FIB y Sonoramarne

Empieza la cuenta atrás, currátelo, se original, cuéntanos por qué eres tú el merecedor del premio. Si lo consigues, solo hay una condición: no nos puedes fallar y tendrás que contarnos todo a través de Instagram.