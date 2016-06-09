Te retamos al Grand Slam de Radio 3
- ¿Cuántos festivales te haces en un verano? ¿Cuántos te haces por la patilla?
- Hoy Empieza Todo te invita a conquistar el Grand Slam festivalero: Vida, BBK, FIB y Sonorama.
- Te regalamos los abonos a cambio de que vayas y seas nuestro corresponsal.
- Sube tu vídeo a las redes sociales con el HT #GrandSlamRadio3 ¡y participa!
Paola García
Desde Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona te retamos a ser el ganador de un Grand Slam único. Están en juego 4 abonos dobles para los festivales más potentes de este verano, apunta los nombre porque el único requisito será que vayas y nos lo cuentes: Vida Festival, BBK Bilbao Live, FIB y Sonorama.
Para participar, comparte un vídeo en las redes sociales demostrando que eres capaz de jugar y ganar este Grand Slam tan especial con el hastag #GrandSlamRadio3.
Empieza la cuenta atrás, currátelo, se original, cuéntanos por qué eres tú el merecedor del premio. Si lo consigues, solo hay una condición: no nos puedes fallar y tendrás que contarnos todo a través de Instagram.