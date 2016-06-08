The Levitants estrenan el vídeo de "Coimbra"

Radio 3 estrena el videoclip del primer single del segundo disco de The Levitants, Coimbra un maxi single de 6 temas publicado este pasado mes de marzo. El videoclip ha contado con la realización de Juan Carlos Quindós

El disco del trío vallisoletano está grabado en directo en los Estudios “La leñera” de Tudela de Duero (Valladolid). De la grabación, mezcla y máster se ha encargado Pablo Giral, y la producción ha estado a cargo de la propia banda.

The Levitants comenzarán gira presentación de Coimbra en salas en Otoño. De momento se les podrá ver en agosto en el Sonorama.