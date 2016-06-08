Madrid Music City: una semana celebrando el Día Europeo de la Música

El 21 de junio Madrid celebrará el Día Europeo de la Música. Y el 22, el 23, el 24 y el 25 también. Será dentro de la programación del Madrid Music City, el festival que conmemora este día comunitario en la capital y que en esta edición ha ampliado su programación hasta abarcar la semana casi al completo.

Matadero Madrid, Centro Conde Duque, barrios y plazas serán los espacios que acogerán las actividades que ahora engloba MMC 2016. MMC Kids será el festival para los más pequeños con talleres y actividades para niños, MMC Fórum será el lugar para reflexionar sobre los grandes eventos musicales y las ciudades que los acogen, y MMC Cine proyectará las películas y documentales que hacen de la música su eje (20.000 Days on Earth, Playing Lecuona, Janis, Viaje de Ida y Vuelta...)

El epicentro de la celebración será el sábado 25 en Matadero Madrid con la programación musical con nombres como Parov Stelar, Imelda May, Unknown Mortal Orchestra y Molotov Jukevox. Además, la música electrónica, experimental y de vanguardia tendrá un espacio propio con el nombre MMC ECO con sede en Conde Duque.

Puedes consultar la programación detallada y al completo, así como la información sobre las entradas, su precio y adquisición en la página web de Madrid Music City 2016.