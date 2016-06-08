Madrid Music City: una semana celebrando el Día Europeo de la Música

  • Madrid celebrará el Día Europeo de la Música a lo largo de una semana.
  • Madrid Music City amplía su programación y tendrá lugar del 21 al 25 de junio
  • Con conciertos, proyecciones de documentales musicales, actividades para niños, espacios para la reflexión...
MMC 2016, una semana celebrando el Día Europeo de la Música
RADIO 3

El 21 de junio Madrid celebrará el Día Europeo de la Música. Y el 22, el 23, el 24 y el 25 también. Será dentro de la programación del Madrid Music City, el festival que conmemora este día comunitario en la capital y que en esta edición ha ampliado su programación hasta abarcar la semana casi al completo.

Matadero Madrid, Centro Conde Duque, barrios y plazas serán los espacios que acogerán las actividades que ahora engloba MMC 2016. MMC Kids será el festival para los más pequeños con talleres y actividades para niños, MMC Fórum será el lugar para reflexionar sobre los grandes eventos musicales y las ciudades que los acogen, y MMC Cine proyectará las películas y documentales que hacen de la música su eje (20.000 Days on Earth, Playing Lecuona, Janis, Viaje de Ida y Vuelta...)

El epicentro de la celebración será el sábado 25 en Matadero Madrid con la programación musical con nombres como Parov Stelar, Imelda May, Unknown Mortal Orchestra y Molotov Jukevox. Además, la música electrónica, experimental y de vanguardia tendrá un espacio propio con el nombre MMC ECO con sede en Conde Duque.

Puedes consultar la programación detallada y al completo, así como la información sobre las entradas, su precio y adquisición en la página web de Madrid Music City 2016.

El epicentro de la celebración del MMC tendrá lugar el sábado 25 en Matadero

El epicentro de la celebración del MMC tendrá lugar el sábado 25 en Mataderorne