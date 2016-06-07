Chloé Bird estrena el videoclip de "Fade"

La compositora y cantante extremeña estrena en Radio 3 el videoclip de "Fade", uno de los temas que se incluían en su disco de debut, The darkest corners of my soul, que vió la luz a finales de 2015.

El videoclip cuenta la historia de Conchita, una mujer conservadora y tradicional que regresa agotada a su casa en un pueblo del sur tras incinerar a su marido. Harta de las normas sociales que le han hecho mantener un papel moral y social encorsetado y asfixiante durante todo su matrimonio, no puede más y decide liberarse con rabia.

Según la propia Chloé Bird, cuando Ainhoa Rodríguez, la directora, le propuso trabajar juntas en este proyecto, no imaginó que se acabaría convirtiendo en el single de su LP. "La banda sonora y el relato visual son partes indivisibles pero complementarias -no paralelas- en esta historia que queremos contar: el fin de una vida, el miedo a la senectud, la pérdida de conciencia, el autorreconocimiento".

Ainhoa Rodríguez, también nos ha expresado sus intenciones: "El relato fílmico pretende reflejar el contraste de dos intensos sentimientos: la de la liberación de una mujer que rabia contra las convenciones injustas y asfixiantes, y la del miedo a lo desconocido, a lo que supone la muerte".