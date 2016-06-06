Iseo, ganadora de Proyecto Demo 2016
- Tocará el sábado 16 de julio en el Festival Internacional de Benicàssim
- Vuelve a ver la final junto a los grupos My Expansive Awareness y Aula 11
Iseo es la ganadora de Proyecto Demo 2016. El proyecto de Leire Villanueva, pamplonesa afincada en Madrid, ha resultado vencedor de la 16ª edición del concurso de bandas emergentes de Radio 3 y el FIB.
En una final celebrada el 1 de junio en los estudios de Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón, Madrid), se enfrentaron sobr el escenario Iseo con su banda, los zaragozanos My Expansive Awareness y los gallegos Aula11.
Tras haber seguido sus actuaciones en directo, un jurado compuesto por miembros de Radio 3 (Paula Quintana, Tomás F. Flores y Julio Ruiz) y el Festival Internacional de Benicàssim (Joan Vich, Aldo Linares y Gustavo Navedo) eligió a Iseo como banda ganadora.
El debut de Iseo en el FIB
Iseo actuará el sábado 18 de julioen el FIB, compartiendo jornada con Muse, Disclosure, Bloc Party o Delorean. También grabará una actuación de 30 minutos para Los conciertos de Radio 3.
Ya puedes volver a ver la final de Proyecto Demo 2016, presentada por Pablo G. Batista y Paula Quintana y 15 minutos de actuación de cada banda y los comentarios del jurado.
2016, el año de Iseo
Original de Pamplona, Leire Villanueva empezó a grabar canciones en Barcelona en torno al año 2011. Capitán Demo (donde fue como invitada por primera vez en 2012), Iseo siguió grabando y tocando en directo hasta lanzar un EP debut en 2013, Red gardens.
En 2016 ha publicado su segundo EP, Last night, que incluye una versión de "Wicked game" de Chris Isaak y le ha llevado a colarse en el cartel de festivales como MadCool o SOS 4.8 (después de ganar el concurso TalentoSOS nacional).
Acompañan a Leire en las grabaciones de estudio y los directos de Iseo los músicos Carlos Moreno (teclados), Antonio Calvo (bajo) y Josu Erviti (batería).
A sus 25 años, Iseo tiene un proyecto paralelo orientado hacia la música reggae: Iseo & Dodosound, que debutaron en 2015 con un LP titulado Cat Platoon. Han tocado en varias ciudades europeas y este verano se estrenan en el festival Rototom Sunsplash.