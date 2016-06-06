Iseo, ganadora de Proyecto Demo 2016

Iseo es la ganadora de Proyecto Demo 2016. El proyecto de Leire Villanueva, pamplonesa afincada en Madrid, ha resultado vencedor de la 16ª edición del concurso de bandas emergentes de Radio 3 y el FIB.

En una final celebrada el 1 de junio en los estudios de Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón, Madrid), se enfrentaron sobr el escenario Iseo con su banda, los zaragozanos My Expansive Awareness y los gallegos Aula11.

Tras haber seguido sus actuaciones en directo, un jurado compuesto por miembros de Radio 3 (Paula Quintana, Tomás F. Flores y Julio Ruiz) y el Festival Internacional de Benicàssim (Joan Vich, Aldo Linares y Gustavo Navedo) eligió a Iseo como banda ganadora.

El debut de Iseo en el FIB Iseo actuará el sábado 18 de julioen el FIB, compartiendo jornada con Muse, Disclosure, Bloc Party o Delorean. También grabará una actuación de 30 minutos para Los conciertos de Radio 3. Ya puedes volver a ver la final de Proyecto Demo 2016, presentada por Pablo G. Batista y Paula Quintana y 15 minutos de actuación de cada banda y los comentarios del jurado. Final de Proyecto Demo 2016 Iseo gana el concurso de bandas emergentes de Radio 3 y el FIB. Participan también My Expansive Awareness y Aula11 7 Fotos 1 / 7 Compartir Facebook X Pablo G. Batista y Paula Quintana, a punto de anunciar el nombre del ganador 03.06.2016

Compartir Facebook X Pablo G. Batista charla con un miembro de My Expansive Awareness 03.06.2016









