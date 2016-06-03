Radio 3: Lo mejor de la semana del 30 de mayo al 5 de junio

Desde el Espacio Cultural Aguere de la ciudad de La Laguna, Radio 3 te ha ofrecido dos horas de música y radio en directo, conducidas por Virginia Díaz (180 Grados) y Pablo González Batista (Hoy Empieza Todo) con la actuación de algunas de las mejores bandas surgidas del archipiélago en los últimos años: Los Vinagres, Papaya, Solo Astra, Pianet, Red Beard, This Drama, Sex Sodio Sullivan y Cumbia Ebria.

Lo puedes volver a escuchar aquí: http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/

Zona Extra Zona Extra - Radio 3 en Liverpool con Jacobo Serra - 02/06/16 rtve play

Acompañamos a Jacobo Serra en su visita a LIPA, la escuela de artes de Liverpool auspiciada por Paul McCartney. Jacobo nos cuenta cómo vive este intercambio musical con los alumnos de la escuela organizado por AIE. El vídeo incluye imágenes del Hoy empieza todo especial desde LIPA conducido por José Manuel Sebastián y Gustavo Iglesias.

Flor de pasión Flor de pasión - Guateque en 'El caso' - 31/05/16 rne audio

Juan de Pablos, celebró una sesión guatequera especial desde el Palacio de la Prensa de Madrid desde donde presentó en directo Flor de pasión. Fue una fiesta exclusiva con los protagonistas y fans de la serie de RTVE 'El Caso. Crónica de sucesos'.

El sótano El sótano - 1600 con Bo Diddley - 31/05/16 rne audio

Esta semana El sótano ha cumplido 1.600 programas en Radio 3. Y lo ha celebrado dedicándo el episodio a uno de los más grandes iconos del rocknroll, el gran Bo Diddley. Como dijo Tom Petty... “Elvis is King, but Diddley is Daddy!!”