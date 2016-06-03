Estrenamos "The Wolf", nuevo trabajo de Juan Belda

Radio 3 estrena el vídeo de "The Wolf", una parodia de Donald Trump y personajes por el estilo, tiburones de las finanzas y de como el imperio es capaz de crear reyerzuelos bananeros. Así se refiere el propio Juan Belda al tema que está incluído en su último disco, Carretera mágina.

"Los temas han ido saliendo poco a poco como una continuación unos de otros, al final me doy cuenta que es un trabajo muy uniforme y ligado, que incide sobre la memoria y el paso del tiempo.He intentado retratar las cosas que me han pasado y que siguen pasando como un devenir de los buenos momentos y no tan buenos,incluso la cotidianidad tiene sus momentos interesantes".

Este tinerfeño pionero de la experimentación electrónica, licenciado en filosofía pura, ha viajado a la India para hablar de los encantadores de serpientes en RTVE o a Kenia pra dar a conocer la música de los Maasai. Ha compuesto para ballet, teatro, TV y cine.

Este último disco lo ha grabado en Madrid, en su estudio, con su banda de siempre (Juanjo Orti,Jorge Pardo,Enrico Barbaro,Epi Lorente) y colaboradores excelentes(Javier Colis, Samuel Tarraco,Pino Rivoreto,Pedro Barceló,Caramelo,Pablo Cebrián,Quico Cortes,Hans Piesbergen,Javier Diaz Ena,Alicia Aleman,Ariel Bringuez).