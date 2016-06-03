Día Mundial del Ambiente Entero en 'El bosque habitado'

Es el Día Mundial del Medio Ambiente pero reivindicamos canjearlo por el Día Mundial del Ambiente Entero. Porque no queremos quedarnos a medias, ni siquiera en las declaraciones de intenciones de los Días Mundiales…

¿Cambio climático? ¿C02? ¿Efecto invernadero? ¿Desaparición de especies? ¿Nuevas enfermedades humanas? ¿Enfermedades en los no humanos? ¿Desbarajuste de la fenología?

¿Por qué florece ahora lo que tenía que florecer después? ¿Dónde se encuentran los animales que un día conocí y ya no encuentro? ¿Extinción?... En plural: ¿extinciones? Esto tiene que parar. No, nos valen los sueños y las intenciones a medias… Pero, ¿cómo hacemos para que tod@s y nos pongamos manos verdes a la obra? ¿Cómo convertimos la necesidad en realidad palpable? Díficil pero no tan imposible.

Día Mundial del Ambiente Entero Y para que la urgencia no siga siendo utopía te proponemos desbaratar algunos de nuestros pensamientos. Pensamientos que de tanto usarlos ya sólo son titulares, etiquetas, lemas. Y ya no son acción. Así que empezamos. Declaramos el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente Entero. Queremos un Ambiente entero, un planeta Redondo cubierto de árboles y de... De lo que se arrastra, lo que vuela, de lo que anda, lo que salta, lo que nada, lo que flota, de los que tienen alas, o dos patas, o cuatro patas, o cien patas. De los que no tienen extremidades, de los que tienen raíces, de los que no las tienen, de los que polinizan, de los que se comen a otros a los que sí tienen que comerse, de los que no se comen lo que no tiene que comerse, de los que se mueven sin hacer ruido, o haciendo mucho ruido, de los que no dejan huella, ni manchas, ni sucia ninguna capa climática. Queremos un planeta entero, desde el suelo más profundo hasta la estratosfera más inalcanzable. La Tierra única. Siempre resiliente. Siempre inteligente. Es tiempo de retornar a lo que funcionaba, de abandonar lo que no funciona, es tiempo de volver a empezar, de enmendar la plana, de tomar decisiones con sentido común (que es el sentido que habita nuestra memoria interior más sabia). Como memoria animal, volver a ser animales. Somos primates, Rehabitar sin consecuencias no mutualistas para el resto de los que viven y respiran.