Ven a descubrir la 'Nueva dimensión vital' de Corizonas a Radio 3
- Te invitamos a un programa con público este jueves 9 de junio de 9 a 11h
- Ofrecerán un concierto en Hoy empieza todo con Marta Echeverría
- Escribe un e-mail a hoyempiezatodo@rtve.es para asistir
HOY EMPIEZA TODO
Han entrado en una nueva dimensión musical y la quieren compartir contigo. El jueves 9 de junio Corizonas vuelven a Radio 3 en entrevista y actuación con público, en Hoy empieza todo con Marta Echeverría.
A partir de las 9 haremos un programa especial con una banda que está viviendo un momento no menos singular: Nueva dimensión vital se paseará por los festivales más relevantes del verano que se avecina, pero antes quieren compartir con nosotros ese nuevo horizonte, ese cambio de concepto y -para que no quede lugar a dudas- también de idioma.
Si no quieres perdértelo, mándanos un correo con tus datos a hoyempiezatodo@rtve.es para venir a ver el programa en directo.