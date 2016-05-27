Estrenamos "Phoenix", lo nuevo de Cumhur Jay

"Phoenix" es el primer adelanto de Dyschronometria, el disco con el que Cumhur Jay inicia una nueva etapa en solitario tras su carrera en los Zombie Kids y que se publica el próximo 23 de Junio.

El videoclip está dirigido por Diego Hurtado de Mendoza, que utiliza imágenes recogidas durante dos años y medio en entrenamientos y campeonatos de culturismo, incluido el mundial de Bialystok (Polonia). Todos los atletas que aparecen en él, acaban eclipsados por la presencia del vallecano Manuel Valbuena, más conocido como 'el abuelo culturista'.

El realizador acumuló entrevistas y grabaciones de su vida cotidiana para hacer un documental. Cuando Cumhur Jay le encargó el primer videoclip de su nuevo álbum rescató ese material, con la idea de retomar el proyecto completo más adelante. Desgraciadamente, Valbuena falleció hace unos meses en accidente de tráfico.