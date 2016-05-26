Gary Clark JR. será el telonero de Neil Young en Barcelona

Neil Young & Promise of The Real tienen dos fechas confirmadas en España, una en Madrid dentro de la primera edición del Mad Cool Festival, que se celebrará en La Caja Mágica el 18 de junio y el 20 de junio en Barcelona en Poble Espanyol. El 17 está previsto que se publique su próximo disco titulado Earth, que recoge su reciente gira de presentación de The Monsanto Tour y que incluirá un tema inédito, "I Won’t Quit".

Esta semana hemos sabido que el elegido para telonear a la leyenda canadiense será el guitarrista Gary Clark Jr, que presentará su segundo álbum de estudio The story of Sonny Boy Slim publicado el año pasado, después de firmar Blak And Blu y su directo Gary Clark Jr. LIVE.

Os dejamos una buena muestra de su música con el especial dedicado por 6x3.