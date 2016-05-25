Fiesta de Radio 3 en Tenerife el sábado 4 de junio
- Radio 3 celebra una fiesta de La Cultura Canaria desde La Laguna, Tenerife
- 8 bandas canarias y dos horas de música en directo
- A las 12.00h (las 13.00h en la península) en el Espacio Cultural Aguere
- Lo podrás ver en videostreaming en la web de Radio 3
El clima, la orografía y los paisajes canarios son tan variados y diversos como su música. Hace décadas que las islas dejaron de sonar únicamente a folclore a timple y música de inspiración latina para dar paso a propuestas cada vez más interesantes en ámbitos como el rock, el pop, la experimentación o la electrónica.
Cada día recibimos nuevos ejemplos de la salud y efervescencia de la escena musical independiente de las islas que, en muchos casos logran atravesar el Atlántico para trascender las fronteras insulares.
Fiesta en Canarias
La emisora musical y cultural más inquieta y dinámica del país no puede perderse esta vitalidad creativa y, por esa razón, viaja por segunda vez a las islas para experimentarla in situ y ofrecer un escaparate único para compartirla con todo el país.
El próximo sábado 4 de junio desde el Espacio Cultural Aguere de la ciudad de La Laguna, Radio 3 ofrecerá dos horas de música y radio en directo, conducidas por Virginia Díaz (180 Grados) y Pablo González Batista (Hoy Empieza Todo) con la actuación de algunas de las mejores bandas surgidas del archipiélago en los últimos años.
Tendrás la oportunidad de verlo en directo a través de videostreaming en la web de Radio 3.
Representantes de islas y estilos diversos que evidencian la variedad estilística y la salud creativa de la escena: Los Vinagres, Papaya, Solo Astra, Pianet, Red Beard, This Drama, Sex Sodio Sullivan y Cumbia Ebria.
Además, como en cada una de las Fiestas de Radio 3 realizadas hasta la fecha, nos rodearemos de algunos de los más activos agentes dinamizadores de la vida cultural canaria que nos ayudarán a componer un mapa completo de la actividad artística del archipiélago.
Entrada libre
Si estás en las islas, te invitamos a disfrutar con nosotros en directo desde las doce en punto del mediodía (hora insular) en el Espacio Cultural Aguere de La Laguna. La entrada, como siempre, es libre hasta completar el aforo. En caso contrario, conecta la radio o súmate al streaming de vídeo en nuestra web para no perderte nada de lo que ocurra sobre el escenario.
La Laguna se suma, con esta fiesta, a la larga lista de ciudades en las que Radio 3 ha desembarcado en los últimos años: Granada, Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Albacete, Barcelona, Vigo, Donostia, Valencia, Gijón, Pamplona, Murcia, Santander o Las Palmas de Gran Canaria.
La Fundación Sgae colabora en esta fiesta de Radio 3, una emisora única dedicada por completo a la creatividad, la música y la cultura.