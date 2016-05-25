Fiesta de Radio 3 en Tenerife el sábado 4 de junio

El clima, la orografía y los paisajes canarios son tan variados y diversos como su música. Hace décadas que las islas dejaron de sonar únicamente a folclore a timple y música de inspiración latina para dar paso a propuestas cada vez más interesantes en ámbitos como el rock, el pop, la experimentación o la electrónica.

Cada día recibimos nuevos ejemplos de la salud y efervescencia de la escena musical independiente de las islas que, en muchos casos logran atravesar el Atlántico para trascender las fronteras insulares.

Fiesta en Canarias La emisora musical y cultural más inquieta y dinámica del país no puede perderse esta vitalidad creativa y, por esa razón, viaja por segunda vez a las islas para experimentarla in situ y ofrecer un escaparate único para compartirla con todo el país. El próximo sábado 4 de junio desde el Espacio Cultural Aguere de la ciudad de La Laguna, Radio 3 ofrecerá dos horas de música y radio en directo, conducidas por Virginia Díaz (180 Grados) y Pablo González Batista (Hoy Empieza Todo) con la actuación de algunas de las mejores bandas surgidas del archipiélago en los últimos años. Tendrás la oportunidad de verlo en directo a través de videostreaming en la web de Radio 3. Representantes de islas y estilos diversos que evidencian la variedad estilística y la salud creativa de la escena: Los Vinagres, Papaya, Solo Astra, Pianet, Red Beard, This Drama, Sex Sodio Sullivan y Cumbia Ebria. Además, como en cada una de las Fiestas de Radio 3 realizadas hasta la fecha, nos rodearemos de algunos de los más activos agentes dinamizadores de la vida cultural canaria que nos ayudarán a componer un mapa completo de la actividad artística del archipiélago.