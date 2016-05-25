¿Quieres viajar a Lanzarote? Pues grita ¡¡¡Las sieteeeeee!!!

En un panorama festivalero superpoblado y lleno de propuestas de calidad resulta cada vez difícil diferenciarse para ofrecer al público una experiencia verdaderamente distinta. Sonidos Líquidos juega con ventaja en esta liga al integrar la apuesta por la música independiente de calidad en un entorno único en el planeta, junto a viñedos de malvasía, con los mejores vinos de Lanzarote y rodeado de la magia de los volcanes de la isla.

Radio 3, el programa Hoy Empieza Todo y la organización de Sonidos Líquidos vuelven a unirse para invitar a dos de sus oyentes a disfrutar de un viaje de fin de semana a Lanzarote para vivir en primera persona la experiencia musical y enogastronómica que propone el festival y, por supuesto, asistir a los conciertos de clausura en un escenario ubicado en el lugar para el que se inventó la expresión “marco incomparable”: La Geria.

Bastará con que dejes un mensaje de de voz en el contestador del programa (91 346 10 54) con tu mejor grito de ¡¡¡¡Las ochoooooo!!!!! Pero en horario insular, claro.