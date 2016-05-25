GetMAD!, un festival en el centro de Madrid
- Este viernes y sábado (27 y 28 de mayo) Madrid estrenará un nuevo festival
- Más de 30 artistas distribuídos en cuatro salas en pleno corazón de la ciudad
RTVE.es
Este viernes y sábado (27 y 28 de mayo) Madrid estrenará un nuevo festival con una peculiaridad fundamental: sonará desde el centro de la capital. Más de 30 artistas distribuídos en cuatro salas referentes en pleno corazón de la ciudad, en torno al barrio de Malasaña.
Será en las salas BUT (Calle de Barceló, 11), Changó Club (Calle de Covarrubias, 42), Maravillas (Calle de San Vicente Ferrer, 33) y Taboó (Calle de San Vicente Ferrer, 23), esta última además acogerá el escenario Radio3.
Te dejamos a continuación la programación por días
Viernes 27
- Wire
- The Soft Moon
- Girlschool
- Imperial State Electric
- Nots
- White Fang
- Fogbound
- Lizzies
- Tomorrows Tulips
- Abigails
- Paws
- Solids
- Ruminaters
Sábado 28
- Rival Sons
- Black Lips
- Psychic TV
- Eagulls
- White Fence
- Audacity
- White Hills
- The Meanies
- Warrior Soul
- No Future
- Balmog
- Terry Malts
- Sen Senra
- Money for Rope
- Odd Cherry Pie