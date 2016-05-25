GetMAD!, un festival en el centro de Madrid

Este viernes y sábado (27 y 28 de mayo) Madrid estrenará un nuevo festival con una peculiaridad fundamental: sonará desde el centro de la capital. Más de 30 artistas distribuídos en cuatro salas referentes en pleno corazón de la ciudad, en torno al barrio de Malasaña.

Será en las salas BUT (Calle de Barceló, 11), Changó Club (Calle de Covarrubias, 42), Maravillas (Calle de San Vicente Ferrer, 33) y Taboó (Calle de San Vicente Ferrer, 23), esta última además acogerá el escenario Radio3.

El sótano El sótano - Especial festival Get Mad - 23/05/16 rne audio

Te dejamos a continuación la programación por días

Viernes 27

Wire

The Soft Moon

Girlschool

Imperial State Electric

Nots

White Fang

Fogbound

Lizzies

Tomorrows Tulips

Abigails

Paws

Solids

Ruminaters

Sábado 28

Rival Sons

Black Lips

Psychic TV

Eagulls

White Fence

Audacity

White Hills

The Meanies

Warrior Soul

No Future

Balmog

Terry Malts

Sen Senra

Money for Rope

Odd Cherry Pie

Consulta aquí los horarios por salas