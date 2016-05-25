'El bosque habitado' en directo desde Huesca

Este domingo 29 de mayo El bosque habitado realizará un programa especial en directo desde Huesca dedicado a los parques y jardines públicos.

Porque Huesca se ha convertido durante estos días en una “Ciudad entre jardines”, lema del 43º Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos que allí se está celebrando, organizado por PARJAP.

El bosque habitado asiste a este congreso para tomar nota de las principales tendencias de la cultura y la salud de la infraestructura verde urbana e interactuará con los principales expertos en #vivirlosparques.

La idea es crear un programa donde los protagonistas sean los parques y los jardines de ciudad, hábitat imprescindible para convertir el medio urbano en el medio interespecies necesario.

Huesca, superficie verde Además, hablaremos de la experiencia arbórea en Huesca, la ciudad española con mayor superficie verde por habitante, y la de los oscenses en emblemáticos parques como el Miguel Servet, el Parque Universidad, los Bosques de las Olas y el Parque Mártires de la Libertad. Esto sin olvidar la Comarca de la Hoya y, en especial, el pueblo de Riglos, “apenas un punto blanco junto al río Gállego y a los pies de sus mayos”.