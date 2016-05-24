Estrenamos el disco debut de Marta Delmont, 'Silver Blaze'

  • Primera referencia de un nuevo sello, Great Canyon Records
  • Silver Blaze cuenta con la producción de Joana Serrat
Marta Delmont
Paula Quintana (Radio 3)
Paula Quintana (Radio 3)

Marta Delmont estrena su disco debut en Radio 3. Aquí tienes Silver Blaze al completo, 9 canciones que, sin duda, nuestro Manolo Fernández (Toma uno) incluiría dentro de ese "gran paraguas que es la Americana Music".

Marta es una compositora barcelonesa que canta y toca la guitarra y el piano en sus canciones.

En Silver Blaze acompañan a Marta los Great Canyoners y Joana Serrat, que ha contribuido con su voz, guitarras y armónica, además de ser la productora del disco.

Joana Serrat (reconocida artista de la escena de Vic) es además la fundadora del nuevo sello que publica el debut de Marta Delmont: Great Canyon Records.

Silver Blaze se publica este viernes 27 de mayo. ¡Aquí lo tienes al completo ya!