Estrenamos el disco debut de Marta Delmont, 'Silver Blaze'
- Primera referencia de un nuevo sello, Great Canyon Records
- Silver Blaze cuenta con la producción de Joana Serrat
Paula Quintana (Radio 3)
Marta Delmont estrena su disco debut en Radio 3. Aquí tienes Silver Blaze al completo, 9 canciones que, sin duda, nuestro Manolo Fernández (Toma uno) incluiría dentro de ese "gran paraguas que es la Americana Music".
Marta es una compositora barcelonesa que canta y toca la guitarra y el piano en sus canciones.
En Silver Blaze acompañan a Marta los Great Canyoners y Joana Serrat, que ha contribuido con su voz, guitarras y armónica, además de ser la productora del disco.
Joana Serrat (reconocida artista de la escena de Vic) es además la fundadora del nuevo sello que publica el debut de Marta Delmont: Great Canyon Records.
Silver Blaze se publica este viernes 27 de mayo. ¡Aquí lo tienes al completo ya!