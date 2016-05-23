Radio 3 viaja a Liverpool con Jacobo Serra

Una colaboración que ya se ha convertido en una gozosa tradición. Radio 3 vuelve a viajar un año más a Liverpool para reencontrarse con LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts). La institución fundada en 1995 por Paul McCartney es una auténtica cantera de talento con la que desde hace 16 años colabora activamente la Sociedad de Artistas (AIE) en un intercambio artístico entre un músico nacional y los alumnos de LIPA. Depedro, Coque Malla, Víctor Coyote, Zahara, Julián Maeso o Maika Makovski son algunos de los artistas que en el pasado han tendido ese puente de colaboración del que Radio 3 también ha sido testigo.

En esta ocasión será Jacobo Serra el encargado de impartir sus enseñanzas en LIPA a un grupo de jóvenes intérpretes con los que esta semana actuará en directo en Liverpool y en Manchester, antes de embarcarse en una gira por nuestro país el próximo mes de junio que pasará por Albacete, Madrid, Bilbao y Barcelona. Jacobo es uno de los más prometedores artistas de nuestra escena y, tras debutar con el notable álbum ‘Don’t give up’ (2014), recientemente ha confirmado las buenas impresiones causadas con este trabajo con un EP, ‘Icebergs’, producido por Juanma Latorre (Vetusta Morla).

Radio 3 estará presente en el encuentro entre Jacobo Serra y los alumnos de LIPA con una edición especial del programa 'Hoy Empieza Todo' conducido por José Manuel Sebastián y Gustavo Iglesias. Una experiencia única que compartiremos contigo en directo este viernes 27 de mayo a partir de las 9h de la mañana.