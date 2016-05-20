Lecciones De Vuelo estrenan el videoclip de "Tenía que explotar"

  • Una "fiesta de suicidas" concebida por el realizador Fran Gas
  • La banda madrileña publicará próximamente su segundo LP, Caza
Lecciones De Vuelo
RADIO 3

Lecciones De Vuelo estrenan videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Tenía que explotar", canción que formará parte de Caza, el segundo disco de la banda madrileña.

Hace algunas semanas empezaron a desvelar las primeras canciones de Caza, su próximo disco. Ahora le llega el turno a "Tenía que explotar", con un videoclip realizado y guionizado por Fran Gas en torno a una "fiesta de suicidas".

Videoclips Radio 3Lecciones De Vuelo - Tenía que explotar

Lecciones De Vuelo - Tenía que explotarrtve play

Lecciones De Vuelo son Montané, Piyi, Sergio, Pablo, Fer y Carlos. Se formaron en 2010 y desde entonces han publicado tres EPs y un disco debut en largo, El Giro Immelmann, autoeditado en 2013.

Caza es un disco grabado, mezclado y producido por Guille Mostaza en Alamo Shock (Madrid) y masterizado por Estanislao Elorza en Doctor Master (Donostia). La banda anunciará dentro de poco su fecha de lanzamiento.

Puedes ver a Lecciones De Vuelo en concierto el día 21 de mayo en Madrid (Fotomatón) y el 9 de junio en la fiesta de bienvenida del Festival Contempopránea en la sala Chat Noir (Badajoz) junto a Que Bailen Los Demás.