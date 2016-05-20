Lecciones De Vuelo estrenan el videoclip de "Tenía que explotar"
- Una "fiesta de suicidas" concebida por el realizador Fran Gas
- La banda madrileña publicará próximamente su segundo LP, Caza
Lecciones De Vuelo estrenan videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Tenía que explotar", canción que formará parte de Caza, el segundo disco de la banda madrileña.
Hace algunas semanas empezaron a desvelar las primeras canciones de Caza, su próximo disco. Ahora le llega el turno a "Tenía que explotar", con un videoclip realizado y guionizado por Fran Gas en torno a una "fiesta de suicidas".
Lecciones De Vuelo son Montané, Piyi, Sergio, Pablo, Fer y Carlos. Se formaron en 2010 y desde entonces han publicado tres EPs y un disco debut en largo, El Giro Immelmann, autoeditado en 2013.
Caza es un disco grabado, mezclado y producido por Guille Mostaza en Alamo Shock (Madrid) y masterizado por Estanislao Elorza en Doctor Master (Donostia). La banda anunciará dentro de poco su fecha de lanzamiento.
Puedes ver a Lecciones De Vuelo en concierto el día 21 de mayo en Madrid (Fotomatón) y el 9 de junio en la fiesta de bienvenida del Festival Contempopránea en la sala Chat Noir (Badajoz) junto a Que Bailen Los Demás.