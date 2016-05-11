Sigue Universimad 2016 en directo en Radio 3
- Lunes 16 de mayo desde las 21.00h hasta la medianoche
- Con Obús, Lichis, Anaut y los Premios Rock Villa de Madrid
Radio 3 te invita a seguir en directo Universimad 2016, festival madrileño que este año tiene en su cartel a Obús, Lichis, Anaut, Cycle, Dead Bronco y los Premios Rock Villa de Madrid.
Este lunes 16 de mayo estaremos emitiendo en directo desde la Pradera de San Isidro desde las 21.00h hasta la medianoche.
Podrás escuchar a través de la FM, nuestra web o la app exclusiva de Radio 3 los conciertos en directo de Lichis, Anaut, Cycle y Dead Bronco.
Premios Rock Villa de Madrid
También rescataremos las actuaciones de Obús y los mejores momentos de los Premios Rock Villa de Madrid.
En esta edición del concurso participan cinco bandas emergentes: Mirémonos, Educados, The Prussians, ¡Mahalo! y Virenque. Entre los premios está la oportunidad de tocar en Los conciertos de Radio 3.
Se incorporan al cartel de Universimad los debutantes Labs Trapp, ganadores del certamen entre grupos de la Universidad Complutense de Madrid.
Escúchanos en directo este lunes 16 de mayo a partir de las 21.00h en Radio 3. Con los comentarios de José Manuel Sebastián (Hoy empieza todo con Marta Echeverría), Paola García (Hoy empieza todo con Angel Carmona) y Juanma S. Corona (El vuelo del Fénix).