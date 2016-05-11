Sigue Universimad 2016 en directo en Radio 3

Radio 3 te invita a seguir en directo Universimad 2016, festival madrileño que este año tiene en su cartel a Obús, Lichis, Anaut, Cycle, Dead Bronco y los Premios Rock Villa de Madrid.

Este lunes 16 de mayo estaremos emitiendo en directo desde la Pradera de San Isidro desde las 21.00h hasta la medianoche.

Podrás escuchar a través de la FM, nuestra web o la app exclusiva de Radio 3 los conciertos en directo de Lichis, Anaut, Cycle y Dead Bronco.

Cartel Universimad 2016rne