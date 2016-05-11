Radio 3 en el Museo Reina Sofía

El miércoles 18 se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Por eso Radio 3 se trasladará a uno de los principales museos del planeta, el Museo Nacional Reina Sofía.

Será desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas en un escenario que instalaremos en la entrada del Museo Reina Sofía en el edificio nuevo, el edificio Nouvel.

Haremos toda la programación para compartir nuestra pasión por la cultura en un espacio privilegiado. La entrada al Museo Reina Sofía para ver su colección y exposiciones será gratuita.

Hablaremos de cultura, de emoción con el arte contemporáneo, de creatividad y escucharemos en directo mucha música.

Por el escenario de Radio 3 en la puerta del Reina Sofía, pasarán para tocar en directo Manel, Izal, Hinds, Iván y Amaro Ferreiro, Kiko Veneno, Óscar Mulero, Amaral, Niño de Elche, beGun, Fuel Fandango, Anaut, Muchachito, Amatria, Carmen Boza, Jorge Drexler, Javier Elorrieta, Alex Cooper, Corizonas, Los Nastys, Jayme Marques, Paloma del Sol, Novedades Carminha, Coque Malla, Los Mambo Jambo, Neuman, Anni B. Sweet, Modelo de Respuesta Polar, Electric Nana, Ariadna Castellanos con Ed is Dead, Menil, Miss Caffeina, Lichis, Maika Makovski, Verónica Ferreiro, El Twanguero, Papaya...

El edificio Nouvel del Museo Reina Sofíarne

Actuaciones desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde en todos los programas. Además, hemos preparado un fin de fiesta hasta las 22 horas para acabar el Día Internacional de los Museos bailando.

Museo Reina Sofíarne

En los programas y aquí en la web de Radio 3 te podrás enterar de los horarios y contenidos en los próximos días. Será una gran fiesta de la cultura y la música en Madrid. Con la colaboración de la Fundación SGAE.

El miércoles 18 de 7 a 22 horas. Radio 3 en un lugar tan especial como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, celebrando la cultura con la música. Celebrando que eres Radio 3. La radio diferente a todas las demás.