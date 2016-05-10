Juno & Darrell estrenan "Kalimba Beat"

Juno &Darrell es un dúo de músicos y compositores fundado en Madrid que estrenan en Radio 3 un adelanto del disco que verá la luz a finales de 2016, "Kalimba Beat", editado conjuntamente por Vinilos Enlace Funk y Greenville Records.

Darrell es un productor de origen egipcio con una larga trayectoria investigando la música de raíz africana, cabeza visible de la banda Pyramid Blue. Juno es una cantante de origen guineano que ha trabajado con artistas como Gecko Turner.

Presentación en directo:

BARCELONA 11 JUNIO en el Festival Enlace Funk 20 años

MADRID. 17 JUNIO en SIROCO