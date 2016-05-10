Echo & The Bunnymen en cabeza de las nuevas confirmaciones FIB 2016

Con un cartel ya abultado, el FIB 2016 suma diez nuevos nombres con las arrolladoras guitarras de Echo & The Bunnymen a la cabeza y Band Of Skulls, Breakbot, Dorian, The Soft Moon, Tijuana Panthers, Capsula Dreaming Of Ziggy Stardust, John Grvy, Pacosan y Maadraassoo.

Nuevas incorporaciones que se suman a gigantes que ya lideraban esta próxima edición con Muse, Kendrick Lamar, The Chemical Brothers, Disclosure, Major Lazer o Massive Attack.

Una nueva tanda que apuesta por el sonido de guitarras y la psicodelia de la banda de Ian McCulloch, el rock eléctrico de Band Of Skulls, el baile con Breakbot, Dorian, John Grvy y Maadraassoo, la oscuridad de The Soft Moon y los soleados Tijuana Panther, y una cita especial: el reconocimiento al genio de David Bowie con Capsula Dreaming Of Ziggy Stardust.

El FIB tendrá lugar del 14 al 17 de julio.