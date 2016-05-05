II Edición de Music and Dealers, Mercado del Sonido

Por segundo año vuelve el Mercado del Sonido, o lo que es lo mismo, Music and Dealers, el punto de encuentro para los apasionados de la música, la cultura y el arte de vanguardia, la tecnología y las tendencias. Esta segunda edición coincide con las fiestas de San Isidro (13, 14 y 15 de mayo) y por eso, la programación contará con una fuerte presencia de artistas madrileños.

Repite emplazamiento: el Mercado de La Cebada, de Madrid, pero con más metros cuadrados disponibles, más escenarios y una zona de cine.

El mercado se dividirá en varias zonas: cinco escenarios para actuaciones musicales, charlas, talleres; la zona Púlpitos para el relax, los aperitivos electrónicos, desfiles, clases de chotis para niños (es San Isidro), sesiones de dj,s ; La Jaula (radio en directo), la zona para el cine.

Radio 3 participará este año en Music and Dealers con la iniciativa "En el Café con Radio 3" en la que participarán Ramiroquai, Frank T, Jota Maúscula y Julio Ruiz. Podrás charlar con ellos con un café en la mano.

Viernes de 17 a 18: Ramiroquai de Bandera Negra

Viernes de 18 a 19: Frank T de La Cuarta Parte

Sábado de 12 a 13: Julio Ruiz Disco grande

Sábado de 13 a 14: Jota Mayúscula de El Rimadero

Otros dos escenarios también se unirán a esta propuesta y ofrecerán actuaciones musicales y sesiones de djs: la sala El Sótano (Maldonadas, 6) y Siroco (San Dimás, 3).